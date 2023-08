Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Feuer im Mehrfamilienhaus - Identität des Verstorbenen geklärt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Triftweg

14.08.2023

Die Identität des Verstorbenen, der bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus im Triftweg in einer Wohnung aufgefunden wurde ist geklärt. Demnach handelt es sich um den 59 Jahre alten Mieter. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Mann bereits mehrere Tage vor dem Brand eines natürlichen Todes verstorben ist.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Triftweg ein Kellerabteil in Brand. Bei der Evakuierung der Bewohner wurde in einer Wohnung ein Verstorbener aufgefunden (wir berichteten).

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

