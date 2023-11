Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht durch roten Kleinwagen

Bückeburg (ots)

[hof] Am Sonntag, den 12.11.2023 gegen 01:15 Uhr wurde ein 48-Jähriger Bückeburger Zeuge davon, wie ein roter Kleinwagen beim Ausparken gegen seinen geparkten Pkw gefahren ist. Anschließend hat sich dieser vom Unfallort, welcher in der Jetenburger Str. war, entfernt. Die zwei Pkw waren nebeneinander jeweils in einer Parklücke geparkt.

Der rote Kleinwagen sei mit drei Personen, zwei Männern und einer Frau, besetzt gewesen. Wer von den drei Personen den Pkw gefahren habe, habe der Geschädigte nicht sehen können. Am Pkw des Geschädigten können die eingesetzten Beamten einen frischen Schaden am Kotflügel hinten links in Form von Kratzern feststellen.

Hinweise auf das Unfallfahrzeug nimmt die Polizei Bückeburg entgegen.

