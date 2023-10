Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim-Teck/A8 - Von der Fahrbahn abgekommen

In die Leitplanken fuhr am Donnerstag eine Autofahrerin auf der A8 bei Kirchheim/Teck.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war um 20.10 Uhr eine 20-Jährige in Richtung München unterwegs. An der Ausfahrt Kirchheim/Ost war sie wohl auf dem Verzögerungsstreifen mit ihrem VW zu schnell und kam in einer Rechtskurve nach links. Dort fuhr sie in die Leitplanke. Die wurde auf mehreren Metern beschädigt. Bei dem Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die 20-Jährige. Die konnte im Anschluss nach Hause. Ihr Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.

