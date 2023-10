Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Streit eskaliert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte ein Streit am Donnerstag in Heidenheim-Schnaitheim.

Gegen 6.40 Uhr stritten sich eine 23-Jährige und ein 29-Jähriger in einem Gebäude in der Riedstraße. Der Streit eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll wohl der 29-Jährige die Frau mehrmals ins Gesicht eingeschlagen haben. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass die 25-Jährige ihm Flaschen auf den Kopf geschlagen hätte. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert und trugen leichten Verletzungen davon. Eine ärztliche Untersuchung wurde von den Beteiligten abgelehnt. Die Ermittlungen der Heidenheimer Polizei nach den Hintergründen dauern an.

