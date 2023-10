Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Gastronomiebetrieb

Am Freitag entdeckte eine Zeugin den Einbruch in Geislingen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangte unbekannte Täterschaft in den Gastronomiebetrieb in der Schlachthausstraße. Eine Zeugin entdeckte kurz nach 5.30 Uhr die beschädigte Tür. Durch die Tür gelangten die Einbrecher ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten Beute machten, ist noch unklar. Da zu Beginn nicht bekannt war, ob sich die Täter möglicherweise noch im Gebäude befanden oder nicht, kamen mehrere Streifen zum Einsatz. Die durchsuchten das Gebäude. Die Einbrecher hatten bereits das Weite gesucht.

Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte gegen 4.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Unbekannte drückten an dem Gastronomiebetrieb in der Stuttgarter Straße ein Fenster auf. Dort wurden die Unbekannten von einer Alarmanlage gestört und suchten das Weite.

Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten im Zusammenhang stehen.

