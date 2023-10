Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Automatenaufbruch vereitelt

Am Donnerstag nahm die Polizei einen 18-Jährigen in Laupheim vorläufig fest.

Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge die Tat in der Straße "Am Käppele". Polizeistreifen rückten an. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Bereich Parkweg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. An dem Zigarettenautomaten befanden sich mehrere Hebelspuren. Aufgebrochen war er noch nicht. In der Nähe konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Geißfuß, gefunden werde. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

