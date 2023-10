Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgängerin übersehen

Am Donnerstag übersah eine Autofahrerin eine Frau in Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr die 30-Jährige mit ihrem BMW in der Rißstraße. An einem Zebrastreifen überquerte gerade eine 55-Jährige die Straße. Die Fahrerin des BMW übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit der Front des Autos. Bei dem Unfall erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand kein Schaden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen.

