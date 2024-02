Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs/ Ehrsberg: Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14./15.02.2024, Gegenstände aus mindestens drei Fahrzeugen. Aus einem schwarzen Mercedes, welcher in der Kapellenstraße in Wiechs auf einem privaten Parkplatz geparkt war, wurde unter anderem eine hochwertige schwarze Daunenjacke der Marke Marc O´Polo gestohlen. In der gleichen Nacht wurde aus einem weiteren Fahrzeug in der Dinkelbergstraße in Wiechs ein Geldbeutel und Windeln entwendet. Von einer Grundstückskamera in der Silberrankstraße konnte in der Nach auf Donnerstag, gegen 04.00 Uhr eine männliche Person aufgezeichnet werden, welche von Fahrzeug zu Fahrzeug lief und versuchte die Türen zu öffnen. Der unbekannte Mann hatte eine dunkle Cap mit weißem Emblem, weiße Sneakers, eine dunkle Jacke mit weißen Emblem im Schulterbereich und auf dem Rücken, eine schwarze Umhängetasche sowie eine dunkle Hose und einen hellen Kaputzenpulli an.

Im gleichen Zeitraum machten sich Unbekannte an einem Fahrzeug im Schäfigweg in Häg-Ehrsberg zu schaffen. Hier wurde ein Geldbeutel aus dem Innenraum gestohlen und anschließend mit der EC-Karte Geld von der Bank abgehoben. Auf dem braunen Ledergeldbeutel befindet sich die Aufschrift "John Deere".

Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die in oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Wiechs und Ehrsberg gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell