FW Dresden: Brand in einem Lagerraum für Gefahrstoffe

Dresden (ots)

Wann: 14. April 11:04 - 12:45 Uhr Wo: Bergstraße

Auf dem Gelände der Technischen Universität Dresden an der Bergstraße ist es heute Mittag aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Brand gekommen. In einem Lagerraum zur Entsorgung gefährlicher Stoffe und Güter brannte ein Behälter für Feststoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthielten. Dies ging mit einer starken Rauchentwicklung einher, welche weithin sichtbar war und durch die automatische Brandmeldeanlage detektiert wurde. Dadurch erfolgte die automatische Alarmierung der Feuerwehr. Durch die Warnsirene der TU, welche ebenfalls aus der Ferne zu hören war, wurden die Beschäftigten der TU gewarnt sowie die Betriebsfeuerwehr alarmiert. Mehrere Trupps unter Atemschutz trugen einen umfassenden Löschangriff vor und löschten den Brand mit einem Strahlrohr. Alle Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass niemand verletzt wurde. Nach dem Ende der Einsatzmaßnahmen konnte alle Studierenden die Gebäude wieder betreten. Im Einsatz waren 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Übigau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Betriebsfeuerwehr der TU Dresden.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell