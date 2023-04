Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 13. April 2023

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden innerhalb der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 252 Mal alarmiert. In 84 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Vier Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 177 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Fünf Mal wurde die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und 23 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem wurden in zwei Fällen Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Brand in einem Pflanzenmarkt

Wann: 13. April 2023 22:53 - 03:10 Uhr Wo: Oberpoyritzer Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein etwa drei Meter hoher Haufen aus Pflanzenresten und Holz in Brand. Der Zugang zum Einsatzobjekt gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig. Die Einsatzkräfte mussten sich mit Steckleitern und hydraulischem Rettungsgerät Zugang verschaffen, bevor sie mit der Brandbekämpfung beginnen konnten. Mit zwei Strahlrohren sowie Wasser und Schaum konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Am Morgen des heutigen Tages erfolgte eine Nachkontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie die Stadtteilfeuerwehr Pillnitz.

Angriff auf Einsatzkräfte

Wann: 13. April 2023 20:35 - 22:35 Uhr Wo: Reisewitzer Straße

Ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr wurde zu einem psychischen Notfall alarmiert. Ein 23-jähriger Patient mit suizidalen Absichten hatte sich Verletzungen zugefügt, welche durch die Einsatzkräfte versorgt wurden und zur chirurgischen Abklärung einen Transport des Patienten in ein Krankenhaus erforderten. Im Verlauf des Einsatzes griff der Mann eine Kollegin tätlich an und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer. Diese brachten sich in Sicherheit und forderten Verstärkung an. Durch Einsatzkräfte der Polizei wurde der Mann festgesetzt und im Anschluss unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Mit der Besatzung des Rettungswagens wurde eine Einsatznachbesprechung durchgeführt sowie ein Angebot zur Einsatznachsorge unterbreitet. Die Einsatzkräfte blieben körperlich unversehrt, stehen jedoch unter dem Eindruck der Ereignisse. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Zur Einordnung: Gewalt gegen Einsatzkräfte ist indiskutabel und das Team der Feuerwehr Dresden stellt sich ganz klar gegen jedweden Angriff auf Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und allen anderen Helfenden. Hier wird eine rote Linie überschritten, die wir keinesfalls tolerieren! Leider sind Beleidigungen und Gewaltandrohung im Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst längst keine Seltenheit mehr. Der körperliche Angriff auf unsere Mitarbeiterin bereitet uns Sorgen. Gleichwohl stellen wir fest, dass derartige Übergriffe, wie auch im vorliegenden Fall, hauptsächlich von Personen ausgehen, die an einer psychischen Erkrankung leiden oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Aus diesem Grund werden unsere Kolleginnen und Kollegen über mögliche Gefahrenschwerpunkte bei diesen Personengruppen sowie im Bereich der Deeskalation geschult. Wir sind froh, dass die Einsatzkräfte keine körperlichen Schäden davongetragen haben. Wir wünschen ihnen die Kraft und bieten jedwede Unterstützung an die notwendig ist, um das Erlebte zu verarbeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell