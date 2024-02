Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht vor der Kirche - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein vor der Kirche in der Kirchstraße in Jestetten geparktes Auto ist am Donnerstag, 15.02.2024, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der betroffene weiße Seat Ibiza war auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz von 08:55 Uhr bis 18:00 Uhr abgestellt. Das flüchtige unbekannte Fahrzeug touchierte den Seat vorne links und hinterließ einen Sachschaden von rund 2500 Euro am Seat. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0.

