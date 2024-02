Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut/Lörrach: Mutmaßlicher Juwelierdieb geht in Haft

Freiburg (ots)

Gegen einen mutmaßlichen Juwelierdieb wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 31 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag, 06.02.2024, verhaftet und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Er ist dringend verdächtig, in den Landkreisen Waldshut und Lörrach drei Diebstahlsdelikte zum Nachteil von Juweliergeschäften begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll die Juweliergeschäfte aufgesucht haben, in der Absicht, hochwertige Schmuckstücke und Uhren zu entwenden. Dabei habe er sich insbesondere Schmuck vorzeigen lassen, diesen in einem günstigen Moment ergriffen und damit aus dem Geschäft gerannt sein. Dabei soll er in Besitz von Diebesgut im Wert von rund 16000 Euro gelangt sein. Möglicherweise kommt der Tatverdächtigte noch für weitere gleichgelagerte Straftaten in angrenzenden Landkreisen in Betracht. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

In diesem Zusammenhang erging bereits eine Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5690490

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell