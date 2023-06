LPI-EF: E-Scooter überstrapaziert

Sömmerda (ots) - Nicht so ernst nahmen zwei Verkehrsteilnehmer die Regeln zum Führen ihrer E-Scooter am Wochenende in Sömmerda. Ein 42-jähriger Mann fuhr am Samstag ohne gültigen Versicherungsschutz und mit 0,88 Promille durch die Weißenseer Straße. Am frühen Sonntagmorgen tat es ihm ein 55-jähriger Mann mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in der Kölledaer Straße gleich, mit 1,82 Promille allerdings deutlich ...

