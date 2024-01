Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Unfall mit mehreren Fahrzeugen, zeitweise Vollsperrung der Autobahn

Lambsheim (ots)

Am Montag, den 29.01.24, um 11.40 Uhr, kam es auf der A 61 Fahrtrichtung Süden zu einem Auffahrunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstand kam es zu einem Unfall mit Folgeunfällen, wodurch beide Fahrspuren blockiert wurden. Aufgrund Qualmbildung bei einem Fahrzeug, war neben den Rettungsdiensten auch die Feuerwehr im Einsatz. Zunächst konnte der Verkehr über die Standspur geleitet werden, was aber durch den Einsatz und die Landung des Rettungshubschraubers unterbunden werden musste. Bei dem Unfall wurden insgesamt 2 Personen leicht verletzt, beide wurden in die umliegenden Krankhäuser verbracht. Insgesamt mussten 4 der Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 60.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Süden für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei war ebenfalls im Einsatz und sorgte für frühzeitige Ableitungen und Umleitungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell