Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegüberwachung

Hettenleidelheim (ots)

Am heutigen Morgen wurde durch die Polizei Grünstadt in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:20 Uhr eine Schulwegüberwachung an der Grundschule in Hettenleidelheim durchgeführt. Alle ankommenden Fahrzeuge wurden mit Fokus auf die ordnungsgemäße Sicherung der mitfahrenden Kinder überprüft. Bei insgesamt 30 kontrollierten Fahrzeugen konnten mehrere Kinder ohne Gurt/Kindersitz oder mit falsch angelegtem Gurt festgestellt werden.

Die betroffenen Fahrzeugführer wurden auf die Wichtigkeit der richtigen Sicherung von Kindern im Straßenverkehr hingewiesen und diesbezüglich auch beraten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell