Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vier Verletzte aufgrund von Reifenplatzer

Morschheim (ots)

Am Sonntag, dem 02.04.2023 um 20:04 Uhr, ereignete sich auf der L401 zwischen Kirchheimbolanden und Morschheim ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 19-jähriger aus dem Donnersbergkreis stammender Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L401 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Morschheim. Aufgrund eines Reifenplatzers am linken Vorderrad verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Verkehrstafel und schlussendlich mit einem Baum. Zwei der insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden hierbei schwer, zwei wiederum wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Die L401 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell