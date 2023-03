POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Marnheim (ots) - In der Zeit vom 25.03.23, 12:00Uhr, bis zum 26.03.23, 15:00Uhr, ereignete sich in der Kirchstraße eine Sachbeschädigung. Ein PKW, welcher zur Tatzeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, wurde an der Fahrer-/Beifahrerseite, sowie am Heck zerkratzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 ...

