Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Dieb will Uhren zu Geld machen

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Dieb wollte am Mittwoch, 10.01.2024, in Waldshut-Tiengen wertvolle Uhren zu Geld machen. Dabei konnte der 31-jährige festgenommen werden. Ein Tag zuvor dürfte mutmaßlich derselbe Tatverdächtige in einem Waldshuter Juweliergeschäft zwei Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Er hatte sich hochwertige Uhren zeigen lassen und war dann mitsamt zwei Uhren aus dem Geschäft gerannt. Keinen Tag später erschien der Tatverdächtige in einem Ankaufsgeschäft und wollte eine der Uhren zu Geld machen. Da das Personal dieses Geschäftes bereits von der Polizei sensibilisiert worden war, konnte der Tatverdächtige noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt. Die zweite Uhr konnte im Auto des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Beim Ankauf wird in diesem Ankaufsgeschäft der Namen des Verkäufers festgehalten. Zur Verschleierung seiner Identität hatte der Tatverdächtige deshalb den Personalausweis einer anderen Person vorgelegt. Die Ermittlungen zur Herkunft dieses Ausweises dauern an. Der Tatverdächtige hatte sein Gesicht bei den Taten mit einer Maske verdeckt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell