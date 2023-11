Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Holzerntemaschine

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag verrichtete ein 32-Jähriger Arbeiten im Rahmen der Holzernte mit einem Harvester im Bereich Geraer Weg in Roda, als die Maschine plötzlich Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Holzerntemaschine entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 600.000 Euro. Der 32 Jahre alte Mann blieb unverletzt. (jd)

