Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Straßengraben

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 64-jährige Fahrerin eines Dacia befuhr heute Morgen die K48 aus Richtung Böhlen und wollte an einer Kreuzung nach Friedersdorf abbiegen. Hierbei verlor die Frau offenbar die Kontrolle über den Pkw und fuhr in den Straßengraben. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Dacia wurde abgeschleppt und die 64-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahre wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell