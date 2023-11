LPI-GTH: Einbruch in Lagerhalle- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich gestern, gegen 15.15 Uhr zur Wohnung einer 90-Jährigen in der Straße "Am Gebräun". Unter einem Vorwand verwickelte ein Unbekannter die Seniorin in ein Gespräch, während der andere Unbekannte sich Zutritt zur Wohnung verschaffte. Aus der Wohnung wurde anschließend Bargeld in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages entwendet. Die Täter entfernten ...

mehr