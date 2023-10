Polizei Paderborn

POL-PB: Blitzeinbruch in Edeka-Markt

Hövelhof (ots)

(mb) Ohne Beute sind am späten Dienstagabend (03.10.2023) vier Täter nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Bielefelder Straße mit einem Mercedes geflüchtet.

Die Alarmanlage des Geschäfts löste gegen 21.45 Uhr aus. Die Täter hatten die Eingangstür brachial aufgebrochen. Laut Zeugen, die durch den Lärm aufmerksam geworden waren, handelte es sich um vier maskierte Personen. Während einer draußen blieb drangen drei Personen in den Supermarkt ein. Nach wenigen Sekunden verließen sie das Geschäft. Alle sprangen in einen dunklen Mercedes-Kombi und flüchteten mit dem Wagen über die Bielefelder Straße und die Schlossstraße in Richtung Paderborn-Sennelager. Die Fahndung nach dem Wagen, an dem gestohlene Kennzeichen aus Weilburg (WEL) angebracht waren, wurde sofort eingeleitet. Von dem Wagen und den Insassen fehlt bislang jede weitere Spur.

Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Täter es auf Tabakwaren abgesehen hatten. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Verschlüsse der Tabak-Behältnisse zu öffnen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell