Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich gestern, gegen 15.15 Uhr zur Wohnung einer 90-Jährigen in der Straße "Am Gebräun". Unter einem Vorwand verwickelte ein Unbekannter die Seniorin in ein Gespräch, während der andere Unbekannte sich Zutritt zur Wohnung verschaffte. Aus der Wohnung wurde anschließend Bargeld in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages entwendet. Die Täter entfernten sich in Richtung Stregdaer Allee. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

-männlich -kräftige Statur -weiblich -geschätztes Alter: 60 Jahre -"dicker Bauch" -dunkle Haare -gekleidet mit einem dunklen Anorak Die beiden Unbekannten gaben sich als Italiener aus. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295513/2023) entgegen. Die Polizei rät dringend: - Bevor Sie ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinem Fremden die Tür öffnen. - Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. -Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110. Da die Täter es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

