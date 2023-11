Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es bei einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin sollte gegen 20.00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zunächst weigerte sich die Frau aus dem Pkw zu kommen und öffnete das Fenster nur einen Spalt. Aus dem Fahrzeug drang bereits Marihuana-Geruch und die Fahrerin selbst lies Zweifel an ihrer Fahrtauglichkeit aufkommen. Sie verweigerte einen Drogen- und Alkoholtest, außerdem wollte sie nach mehrfacher Aufforderung den BMW nicht verlassen. Die Frau musste durch die Polizeibeamten aus dem Fahrzeug gelöst werden, dabei leistete sie massiv Widerstand und trat in Richtung der Beamten. Eine weibliche 19 Jahre alte Insassin nahm die sicherzustellenden Fahrzeugschlüssel an sich und leistete ebenfalls Widerstand, um diese nicht herausgeben zu müssen. Der Fahrzeugschüssel wurde dennoch sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden. Bei der 24-jährigen Fahrerin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die beiden Frauen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

