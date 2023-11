Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein bislang unbekannt gebliebener Täter begab sich am 27. Oktober, in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 05.30 Uhr auf das Gelände eines Fahrradgeschäftes in der Straße "Auf dem Steine". In der weiteren Folge drang der Unbekannte gewaltsam in das Gebäude ein und entwendete zwei E-Bikes. Außerdem wurde ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro verursacht.

Bei dem Beutegut handelte es sich um E-Bikes der Marke "Haibike" mit folgender Beschreibung: E-Bike 1: Modellbeschreibung: AllMtn 7 i750Wh 12-G GX Eagle Farbe: Matt Green Caramel Wert: rund 4.400 Euro E-Bike 2: Modellbeschreibung: AllMtn CF11 i750Wh 12-G XT Farbe: Gloss Fade Purple Blue Wert: rund 5.400 Euro Hinweise zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0281370/2023) entgegen. (jd)

