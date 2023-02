Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen zwei Bäume in Stade - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 23.11.2022 und dem 25.01.2023 in Stade in der Teichstraße auf einem städtischen Grundstück zwei Lindenbäume beschädigt.

Der oder die Unbekannten haben dazu insgesamt 16 bis zu 15 cm tiefe Bohrungen an den Bäumen angebracht und diese dann mit gewerblichem oder landwirtschaftlichen Glyphosat verschmiert.

Sollten die Bäume durch die Sachbeschädigung absterben, ist ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro zu erwarten.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der vorsätzlichen Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell