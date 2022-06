Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrfehler führte zu alleinbeteiligtem Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, L 489, Ackenhausen - Dannhausen, Freitag, 03.06.22, 04.40 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 03.06.22, gegen 04.40 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Döhren mit ihrem Pkw VW Crafter die L 489 aus Ackenhausen kommend in Richtung Dannhausen. In einer leichten Linkskurve verlor die 24-jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nach einem Zusammenstoß mit der am Unfallort beginnenden Leitplanke wurde der Pkw auf die Seite geschleudert. Dabei verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und wurde in das Krankenhaus nach Seesen verbracht. Insgesamt entstanden durch den Unfall Schäden in Höhe von ca. 10.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell