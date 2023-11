LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute Morgen in der Steinstraße. Hier kam es zu einem Brandausbruch in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 79-jähriger Hausbewohner schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr