Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 71-jähriger Fahrer eines Daimler wollte heute Morgen von einer Einfahrt nach rechts auf die B247 in Richtung Bad Langensalza einbiegen. Gleichzeitig überholte ein 25-jähriger Fahrer eines Ford, der sich bereits auf der B247 in Richtung Westhausen befand, einen Lkw. Im Bereich der Einfahrt kam es zur seitlichen Kollision der beiden Pkw. Dadurch wurden der 25-Jährige sowie seine 23-jährige Beifahrerin sowie ein 11-monatiges Kleinkind leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

