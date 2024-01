Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Aggressiver Mann kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 11.01.2024, ist ein aggressiver Bewohner einer Unterkunft in Wehr von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen 15:00 Uhr soll der 25-jährige Tatverdächtige andere mit einem Messer bedroht haben. Unter Verwendung von Pfefferspray und Einsatz körperlicher Gewalt konnte der Aggressor von den angerückten Einsatzkräften der Polizei überwältigt werden. Da er sich auch im Beisein der Polizei nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet.

