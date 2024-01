Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 21.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Zähringer Straße in Freiburg-Zähringen und forderte vom anwesenden Mitarbeiter die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatte er auf den Kassierer eingeschlagen und eingetreten. Anschließend nahm der Unbekannte einen Kasseneinsatz mit Bargeld an sich und flüchtete in Richtung Hornusstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca.19 Jahre alt - ca. 165 bis 170 cm groß - sportlich-muskulöse Statur - helle Hautfarbe - spricht Hochdeutsch - maskiert mit dunkelrotem Schal - graue Mütze - Handschuhe mit Nike-Logo - schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise zum Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell