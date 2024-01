POL-FR: Schopfheim: Am Donnerstagmorgen mutmaßlich stark alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.01.2024, gegen 17.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Haus in der Friedrichstraße in Höllstein mitgeteilt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindert werden. Zwei Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Es wurde niemand verletzt. Brandausbruchsstelle sei in einem Bad gewesen. Durch den Brand ...

