Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw im Aichelepark aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.01.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 23.20 Uhr, schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe an einem Pkw Seat ein, um aus der Mittelkonsole etwa 7 Euro Kleingeld zu entwenden. Der Pkw stand auf einem Parkplatz im Aichelepark. Der entstandene Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen als der Diebstahlschaden.

