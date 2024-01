Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Jugendlicher mit Auto unterwegs - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein blauer VW Golf, welcher mehrfach durch die Straße "Im Herrengarten" fahren würde, wurde der Polizei am Mittwoch, 10.01.2024 gegen 23.50 Uhr gemeldet. Das Fahrzeug soll durch starke Beschleunigungen und ebenso starken Bremsvorgängen aufgefallen sein. Vor Ort konnte von den Beamten das betreffende Fahrzeug in einer Hofeinfahrt festgestellt werden. Am Steuer saß ein 15-jähriger Jugendlicher. An dem Fahrzeug konnten mehrere Schäden festgestellt werden. Ob es sich hierbei um Altschäden handelt oder diese durch die Fahrt des Jugendlichen verursacht wurden ist Teil der Ermittlungen. Wie der 15-Jährige an den Fahrzeugschlüssel gelangte ist abschließend noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welchen der blaue VW Golf mit Kölner-Kennzeichen ebenfalls aufgefallen ist, sich zu melden.

