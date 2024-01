POL-FR: Lörrach: Unfallstelle und Unfallzeugin gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 09.01.2024 gegen 03:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Die Täterschaft verschaffte sich durch Aufbrechen der Terrassentüre Zugang in das Haus. Im Erdgeschoß wurde ein Geldbeutel entwendet. Vermutlich wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 newsaktuell ...

