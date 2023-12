Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle an und aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kahlenbergstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Donnerstagmorgen fiel der Fahrzeughalterin auf, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen ein USB-Ladekabel, eine Parkhauskarte sowie der Fahrzeugschein des Pkw. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Der Pkw stand in dieser Zeit in Höhe des Anwesens Nummer 44.

Ein weiterer Diebstahl wurde am Donnerstag aus der Holtzendorffstraße gemeldet. Hier waren unbekannte Täter allerdings nicht in ein Auto eingedrungen, sondern hatten sich von außen an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Als der Eigentümer des VW Passat am frühen Donnerstagmorgen seinen Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz wieder in Gang setzte, fiel ihm das laute Motorgeräusch des Wagens auf. Er schaute nach und stellte fest, dass der Katalysator "verschwunden" ist. Die Diebe müssen über Nacht - zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr - den "Kat" abmontiert und mitgenommen haben.

Zu beiden Diebstählen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

