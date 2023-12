Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Volkswagenfahrerin bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Ahlener Straße / Heessener Straße am späten Donnerstagnachmittag (14. Dezember). Gegen 17 Uhr stieß dort ein 20-jähriger Peugeotfahrer mit dem vorausfahrenden Polo zusammen. Beide waren auf der Ahlener Straße in südliche Richtung unterwegs. Die 26-Jährige wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell