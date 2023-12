Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch - Bewohner überrascht Einbrecher

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Unbekannter ist am späten Donnerstagnachmittag (14. Dezember) in eine Erdgeschoßwohnung auf der Straße "An der Windmühle" eingebrochen und von dem Wohnungsinhaber überrascht worden. Als dieser gegen 17.35 Uhr nach Hause kam und die Haustür aufschloss, bemerkte er, dass das Licht im Ankleideraum eingeschaltet war. Bei der anschließenden Nachschau konnte er einen Mann antreffen, der sich unvermittelt an dem Bewohner vorbeidrückte und anschließend durch das geöffnete Wohnzimmerfenster flüchtete. Dieses war zuvor von dem Einbrecher aufgehebelt worden, um in die Wohnung zu gelangen Bislang konnte nicht ermittelt werden, ob der Täter etwas entwendet hat. Die von dem Wohnungsinhaber bei Tatausführung gestörte, männliche Person war etwa 30 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schlank und mit einem blauen Overall bekleidet. Weiter hatte der Mann kurze dunkle Haare mit einem Seitenscheitel. Insgesamt besaß der Einbrecher ein osteuropäisches Erscheinungsbild und hatte ein rundliches Gesicht. Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

