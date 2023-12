POL-HAM: Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsquartier - starke Präsenz und mehrere Festnahmen: eine Bilanz

Hamm-Uentrop (ots) - Leicht verletzt wurde am Mittwochmittag (13. Dezember) eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung St. Georgs-Platz/ Ludwig-Telekey-Straße. Gegen 13.30 Uhr hatte die 88-jährige Radfahrerin den Alten Uentroper Weg in Richtung stadteinwärts befahren. In Höhe der Kreuzung zum Alten Uentroper Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan eines 51-Jährigen. Dieser hatte zuvor den St. ...

