Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 22.40 Uhr, befuhren ein 38-jähriger sowie ein 41-jähriger Fahrradfahrer den Feldweg vom Jonastal in Richtung Bittstädt. Dort kam den beiden Männern ein unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Transporters entgegen, welcher den Weg mittig befuhr. Der 38 Jahre alte Mann wich mit seinem Fahrrad aus um eine Kollision mit dem Außenspiegel des Transporters zu vermeiden, streifte das Fahrzeug und kam in der Folge zu Fall. Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0270590/2023) entgegen. (jd)

