Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet- Zeugensuche

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 23.30 Uhr und heute Morgen, 08.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zwei mittels Fahrradschloss gesicherte E-Bikes aus einer Garage in der Straße "Am Wolfsberg". Bei dem Beutegut handelt es sich um zwei Pedelecs der Marke "Haibike" in den Farben Schwarz sowie Grau im Gesamtwert von circa 7.800 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0271189/2023) entgegen. (jd)

