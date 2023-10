Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter entwendet- Zeugensuche

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Park" entwendeten zwei Unbekannte einen weißen E-Scooter. Dieser war für den Ladevorgang in einem dort befindlichen Bungalow abgestellt. Die Tat wurde heute Nacht gegen 00.10 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0271006/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell