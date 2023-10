LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Arnstadt (ots) - In der Nacht vom 15. Oktober zum 16. Oktober entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Stühle des Außenbereiches eines Restaurants in der Rankestraße. Der Beuteschaden liegt bei circa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0270704/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr