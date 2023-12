Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer angefahren - Frau flüchtet von Unfallstelle

Hamm-Heessen (ots)

Am Donnerstagmittag (14.Dezember) kam es auf dem Sachsenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Dies hielt die zweite Unfallbeteiligte jedoch nicht davon ab, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Gegen 12 Uhr befuhr der Elektroradfahrer die Fahrbahn des Sachsenweges in nördliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 22 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Renault einer 71-jährigen Fahrzeugführerin. Diese hatte zuvor den Sachsenweg unmittelbar hinter dem Zweirad des 24-Jährigen in gleicher Richtung befahren. Der E-Bikefahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Im Nachgang zu dem Verkehrsunfall konnte die Polizei den Grund für die Flucht vom Unfallort ermitteln. Gegen die Seniorin lag nämlich ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor. Sie konnte im Verlauf des Tages in ihrer Wohnung festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden.(es)

