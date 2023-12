Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Bungalows

Hamm-Pelkum (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Freitagmorgen (15. Dezember), gegen 00.40 Uhr, ein Bungalow auf der Straße "Zu den Eichen" in Brand geraten. Das Einfamilienhaus brannte in voller Ausdehnung. Angrenzende Gebäude oder Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es innerhalb einer Stunde, den Brand zu löschen. Die beiden 74- und 53-jährigen Bewohner wurden aufgrund des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in ein Hammer bzw. Kamener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.(es)

