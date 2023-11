Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bäckerei

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag (05.11.2023) auf Montag (06.11.2023) brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei auf der Birkesdorfer Straße in Hoven ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr bemerkten die Inhaber der Bäckerei, dass Unbekannte in die Backstube eingedrungen waren. In den Geschäftsräumen entwendeten sie einen Wechselgeldautomaten und die Kasse. Ebenso drangen der oder die Täter in die rückwärtig gelegenen Büroräume ein und entwendeten dort private Gegenstände und Bargeld.

Teile des gestohlenen Wechselgeldautomaten fand die Polizei in einem angrenzenden Park. Vermutlich hatten die Täter dort die Geldkassette entnommen, indem sie den Automaten zerstörten.

Die Kriminalpolizei sicherte die am Tatort vorhandenen Spuren und leitete Ermittlungen ein.

Sollten Sie in der Tatnacht rund um die Birkesdorfer Straße in Hoven Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell