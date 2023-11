Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge und 20 Meter Bauzaun entwendet

Langerwehe (ots)

Derzeit unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag (02.11.2023) und Montag (06.11.2023) vom Gelände einer Baustelle im Langerweher Neubaugebiet "Am Steinchen" Werkzeuge und einen Bauzaun gestohlen.

Der Geschädigte gab der Polizei gegenüber an, dass er die Baustelle am vergangenen Donnerstag gegen 12 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen habe. Als er am Montag gegen 11 Uhr zur Baustelle zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass der dort befindliche Container aufgebrochen wurde.

Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Container. Zudem entwendeten Sie einen aufgestellten Bauzaun mit einer Länge von etwa 20 Metern samt Zaunfüßen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter Telefon 0 24 21/949-2425 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell