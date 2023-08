Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schuppen

Gleichamberg (ots)

Unbekannte Täter suchten in der Nacht zu Mittwoch einen Gartenschuppen in der "Untere Bergstraße" in Gleichamberg auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Das Einbruchswerkzeug ließen die Eindringlinge vor Ort zurück. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und stellten das Tatwerkzeug sicher. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegung beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0214012 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

