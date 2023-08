LPI-SHL: Auffahrunfall

Gleichamberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf in der Nacht zu Mittwoch mit einem Stein die Heckscheibe eines im Holzweg in Gleichamberg geparkten Audis ein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0213473 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

