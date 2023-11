Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mehrere E-Scooter gestohlen; Soltau: Geschäftseinbruch; Walsrode: Einbruch

Heidekreis (ots)

13.11. / Mehrere E-Scooter gestohlen

Munster: Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt drei am Bahnhof abgestellte E-Scooter. Die E-Scooter standen vor dem dortigen Bahnhofskiosk und waren jeweils mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Munster unter 05192-9600.

13.11. / Geschäftseinbruch

Soltau: Am frühen Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Geschäftseinbruch in der Celler Straße gerufen. Dort wurde die Türverglasung zu einem Einzelhandelsgeschäft für Telekommunikation eingeschlagen. Die Täter entwendeten dabei diverse Mobiltelefone. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

13.11. / Einbruch

Walsrode: Unbekannte gelangten am späten Montagnachmittag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Raabestraße. Hieraus entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell